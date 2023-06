Scudo erariale, Corte conti ribadisce contrarietà a proroga: Carlino in audizione

(Teleborsa) -Lo ha detto il presidente della Corte dei Continel corso dell'audizione in commissione Affari Costituzionali della Camera sul decreto PA.La Corte dei Conti, ha detto poi al temine dell'audizione è anche contraria all'emendamento che esclude il Pnrr al "controllo concomitante".Tuttavia, ha detto Carlino "la Corte ha anche altri strumenti di controllo sul Pnrr" sottolineando che la magistratura contabilecomunquee serve "a collaborare con la PA e fornire suggerimenti per un migliore perseguimento degli obiettivi", ha detto. "Ha la finalità specifica di consentire una funzione propulsiva" ha sottolineatoabbiamo presentato diversi rapporti semestrali sulla spesa pubblica", ha chiarito Carlino. "Dobbiamo considerare che finora l'attività posta in essere dalle amministrazioni è stata finalizzata all'attuazione delle riforme" ha sottolineato "i progetti stanno partendo adesso, la vera e propria rilevazione dell'entità della spesa pubblica potrà avvenire in un momento successivo a questo. Noi abbiamo rilevato quali obiettivi sono stati finora realizzati"."Se viene meno il controllo della Corte dei Conti c'è una maggiore libertà dell'amministrazione,"Ricordo che anche una amministrazione può esercitare un'azione davanti al giudice ordinario per danno" ha aggiunto, prosegue Carlino.I riferimenti sono alla decisione del governo diNel dettaglio, la proposta di modifica a firma dell'esecutivo contiene due norme diverse riguardanti i controlli della Corte dei Conti. La prima è una proroga di un anno fino al 30 giugno 2024 del cosiddetto scudo sulle norme riguardanti il danno erariale. La seconda norma invece sottrae il cosiddetto controllo concomitante, cioè in itinere, della Corte dei Conti su tutte le spese dei fondi del Pnrr. Il controllo concomitante è quello, secondo quanto prevede la legge, che può essere chiesto dalle Commissioni parlamentari.ha detto auspicando collaborazione.Quanto alla norma sulla proroga allo scudo per il danno erariale del dirigente pubblico, ha detto Fitto.