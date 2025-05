Economia circolare nel tessile: Confcommercio chiede equità e sostegno per i negozi di prossimità

(Teleborsa) - "Ilrappresenta uncon un impatto significativo su produzione, distribuzione, occupazione e export. Per questo, l’introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore si configura come un’importante leva normativa perdei prodotti tessili", cosìal termine dell’audizione informale sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati."In questo contesto - ha proseguito Grifoni - è necessariocoinvolti nel nuovo sistema di raccolta dei rifiuti tessili post-consumo. Sebbene non siano considerati tra i principali attori della filiera, i punti vendita fisici saranno comunque chiamati a svolgereUna responsabilità che comporterà ricadute significative in termini di organizzazione, spazi e costi gestionali".Confcommercio sottolinea inoltre la necessità di prevederepurché sia documentato che il produttore terzo abbia già assolto l’obbligo contributivo. "L’obbligo di pagamento a carico del distributore – ha spiegato Grifoni – comporterebbe una, con conseguenti distorsioni di mercato".In conclusione, Confcommercio, sottolineando però la necessità di un’impostazione equa, sostenibile e inclusiva. E’ solo infatti attraverso un approccio integrato e una reale collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini che sarà possibile costruire una filiera tessile davvero circolare, capace di generare valore economico e ambientale nel rispetto dei principi dell’economia circolare.