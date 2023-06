Palantir, partnership pluriennale con Panasonic Energy

Palantir Technologies

Panasonic

(Teleborsa) -, società di software statunitense che lavora anche per l'esercito USA e la CIA, ha siglato una(gruppo) per fornire un operazioniper lo stabilimento Panasonic Energy of North America (PENA) a Sparks, Nevada.L'azienda ha scelto ladi Palantir per aiutare a integrare i sensori di bordo nelle linee di fabbrica, introdurre efficienze automatizzate e consentire agli utenti operativi negli stabilimenti di sfruttare le operazioni connesse, si legge in una nota.