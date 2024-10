GT Talent sigla accordo preliminare in USA

GT Talent Group

(Teleborsa) -- PMI innovativa attiva nel campo dell’entertainment nel settore motorsport - ha siglato un accordo preliminare con XR Consulting al fine di costituire una partnership per sviluppare e promuovere negli Stati Uniti il format “GT Talent”, già affermato in Europa e giunto alla quarta edizione in Italia.XR Consulting, tramite la propria controllata Dream Racing, offre driving experience nel mercato statunitense, in particolare nella cornice suggestiva del Motor Speedway di Las Vegas, con una ampia selezione di supercar tra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche.L’: la costituzione di un veicolo di diritto statunitense, che verrà denominato GT Talent USA (“GTT USA”) con sede a Las Vegas, Nevada, partecipata al 50% da ciascun partner; che la struttura di governance adottata consentirà alla Società di includere GTTUSA nel proprio perimetro di consolidamento; che XR Consulting (anche tramite Dream Racing) metterà a disposizione della partnership l’esperienza pluriennale e il know-how sviluppati nel mercato statunitense delle driving experience, compresi i consolidati rapporti in esserecon sponsor e broadcaster.I termini definitivi dell’accordo sono attesi entro l’anno corrente. GTT USA sarà operativa a partire dai primi mesi del prossimo anno.