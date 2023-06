Stellantis annuncia avvio seconda tranche buyback e modifiche al Top Executive Team

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato qualchee l'avvio di un ndel valore di 500 milioni di euro.Laha un importo massimo die si inserisce nell'ambito del programma di riacquisto di azioni del valore complessivo di 1,5 miliardi annunciato il 22 febbraio 2023. La seconda tranche del Programma avrà inizio il 7 giugno 2023 e terminerà entro il 7 settembre 2023. Le azioni ordinarie acquistate nell’ambito del Programma saranno annullate a tempo debito. Ad oggi, a seguito della relativa porzione della prima tranche, l’autorizzazione residua è di circa 290 milioni di azioni, che si prevede sia sufficiente a coprire questo Programma nonché l’eventuale riacquisto di 99,2 milioni di azioni attualmente possedute dal partner cinese Dongfeng Corporation secondo i termini annunciati il 15 luglio 2022.IL Gruppo ha anche annunciato delle. Le nomine mantengono la logica delldella società composta da, che si è dimostrata efficace dati i risultati finanziari record realizzati dalla creazione di Stellantis all’inizio del 2021.“Questi cambiamenti dimostrano che la diversità di talenti e competenze all’interno del Top Executive Team di Stellantis rende possibile adattare il nostro leadership team alle crescenti sfide del contesto economico, proseguendo nel successo che questo team ha costruito negli ultimi due anni e mezzo con l’esecuzione esemplare del piano strategico Dare Forward 2030", ha affermatos, CEO di Stellantis.Quanto alle modifiche apportate,attualmente Chief Technology Officer, amplierà il suo campo d’azione per includere la ricerca e sviluppo, diventandoin sostituzione di Harald Wester, che va in pensione., attuale CEO di DS Automobiles, viene nominata, in sostituzione di, che viene nominato. Inoltre,, in qualità di General Counsel, rafforzerà il suo contributo all’attività legale in un contesto normativo dell’industria automobilistica ancora più esigente, mentre, attualmente responsabile del Global Corporate Office, viene nominata responsabile del Global Corporate Planning sotto la responsabilità di Béatrice Foucher.Quanto ai marchi,, attualmente CEO del Marchio Dodge, amplierà il suo campo d’azione per, in sostituzione dell'attuale Ceo, che viene nominato, rispondendo al North America Chief Operating Officer Mark Stewart. Infine,, attuale CEO del Marchio Fiat e Global Chief Marketing Officer,e sarà nominato CEO deisostituendo Béatrice Foucher,