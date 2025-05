Stellantis, neo Ad Filosa visita Mirafiori

Stellantis

(Teleborsa) - Il neo amministratore delegato diha visitato oggi il complesso industriale complesso industriale. Si tratta della seconda tappa del suo tour di ascolto con i dipendenti. Filosa ha incontrato anche. Durante la visita, è stato accompagnato da Jean-Philippe Imparato, Chief operating officer, Enlarged Europe; Arnaud Debouef, Chief manufacturing & supply chain officer; Xavier Chereau, Chief human resources, Esg, Ict & Heritage Officer; e dai rispettivi team. "Insieme, hanno fornito una panoramica completa dell'eccellenza produttiva e tecnologica del sito, evidenziando il valore strategico di Mirafiori per il presente e il futuro di Stellantis.ha commentato Filosa, che assumerà il ruolo di Amministratore delegato di Stellantis dal prossimo 23 giugno - sono rimasto colpito, ma non sorpreso, dal livello di totale integrazione e collaborazione che esiste tra i team. Non ho dubbi che, a partire dall'entusiasmo e dalla professionalità che ho percepito incontrando i colleghi oggi nelle varie realtà produttive a Mirafiori, così come ieri in Francia, abbiamo tutte le possibilità di aprire, come l'Edm Lab (Electric drive module), il centro di eccellenza per lo sviluppo e la sperimentazione dei moduli di trazione elettrica, e il Battery technology center per il collaudo delle batterie che equipaggiano tutte le vetture del gruppo", ha aggiunto.