Imprese: SACE e BPER Banca supportano crescita all'estero Gruppo Amenduni Tubi Acciaio

BPER Banca

(Teleborsa) -sostengono il posizionamento e la crescita nei mercati esteri del, attivo nella realizzazione di tubi saldati in acciaio, con una linea die assistita dadestinata all'approvvigionamento di forniture di materie prime da parte di fornitori esteri.L’operazione - spiega la nota - finalizzata a supportare le esigenze di approvvigionamento di acciaio del Gruppo Amenduni, realtà italiana a forte vocazione all’export e presente in tutti i Paesi della Comunità Europea,ha dichiaratoRegional Director Nord Ovest di SACE. “In linea con il Piano Industriale INSIEME 2025, supportare l’accesso a materia prime strategiche e la crescita internazionale delle aziende italiane è il cuore della nostra missione e siamo felici di poter consolidare una partnership importante con il Gruppo Amenduni Tubi Acciaio che potrà così investire nel suo posizionamento in mercati chiave”.“Questa operazione conferma l’impegno di BPER Banca a supportare la competitività delle imprese che necessitano di soluzioni flessibili e risposte concrete per affrontare con successo le sfide del commercio estero”, ha affermatoDirettore Territoriale Lombardia Est Triveneto di BPER Banca. ““In questi anni di forte volatilità dei prezzi delle materie prime, le aziende del nostro comparto hanno bisogno del supporto di realtà come SACE e BPER per poter continuare a operare in maniera competitiva e profittevole nell’attuale contesto di mercato”, ha sottolineato Michele Amenduni, fondatore e Presidente del Gruppo Amenduni Tubi Acciaio.