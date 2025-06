Nasce "Sviluppo Clienti Italia": la nuova soluzione assicurativa di SACE

(Teleborsa) -lanciail nuovo strumento assicurativo pensato per supportare le PMI e le Mid Corporate italiane nella vendita di beni e servizi sul mercato nazionale. "Nato dal dialogo diretto con imprese e intermediari, il nuovo prodotto – fa sapere SACE in una nota – risponde all'esigenza delle imprese di tutelarsi dal rischio di mancato pagamento rateizzato e consente loro di recuperare i costi di produzione in caso di revoca indebita del contratto. Un'esigenza sempre più sentita dalle imprese che operano in un contesto economico complesso e competitivo".si rivolge a tutti i settori merceologici, con focus particolare sulle imprese attive in ambiti ad alto contenuto innovativo e sostenibile. La polizza – spiega SACE – consente alle imprese di coprire il rischio di credito e i costi di produzione legati alle commesse sul mercato italiano, rafforzando al contempo la capacità commerciale delle aziende, che potranno offrire ai propri clienti condizioni di pagamento più flessibili e dilazionate. A ciò – si legge nella nota – si aggiunge "un supporto operativo capillare sul territorio e strumenti di pricing dedicati, sviluppati per rispondere alle specificità delle operazioni domestiche"."Con Sviluppo Clienti Italia offriamo alle imprese italiane uno strumento innovativo e concreto per rafforzare la propria competitività sul mercato domestico – ha dichiarato–. È una soluzione pensata per accompagnare la crescita delle aziende in settori strategici, in piena coerenza con la missione del Gruppo SACE a sostegno della trasformazione innovativa e sostenibile del Paese".