Signet Jewelers, vendite e utili trimestrali in calo

Signet Jewelers

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al mondo di gioielli con diamanti, ha registratopari a 1,7 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale 2024 (terminato il 29 aprile 2023), in calo del 9,3% (in calo dell'8,7% su base valutaria costante) rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2023.L'è stato di 106,5 milioni, rispetto a 194,6 milioni nel primo trimestre dello scorso anno. L'è stato di 1,78 dollari, rispetto a 2,86 dollari nel primo trimestre del FY23."La nostra guidance aggiornata per il 2024 riflette unache sono persistite nel secondo trimestre, tra cui una festa della mamma più debole del previsto, crescenti pressioni macroeconomiche sui consumatori a più fasce di prezzo e sconti competitivi più profondi", ha affermato il CFO Joan Hilson.Signet Jewelers, per l'intero anno fiscale 2024, vendite comprese tra 7,1 e 7,3 miliardi di dollari e EPS da 9,49 a 10,09 dollari.