Trimestrali europee, BofA: EPS in crescita grazie a vendite e margini migliori

Bank of America

(Teleborsa) - La stagione degli utili delsta per prendere il via in Europa, con circa il 50% delle aziende che pubblicheranno i propri conti entro la fine del mese. Lo scrivono gli analisti di(BofA), sottolineando che gli analisti sell-side prevedono una svolta nel ciclo degli utili, con lo, rispetto al -3% del primo trimestre.Ciò segnerebbe la, supportata da una crescita prevista delle vendite del 2% e da un'espansione dei margini di 1 punto percentuale.A livello settoriale, l'aumento delle aspettative di EPS è guidato dall', che si prevede contribuirà positivamente agli utili a livello di mercato per la prima volta dal quarto trimestre del 2022, e, in misura minore, dae dalle, contribuendo a superano il freno dei, che si prevede diventino un freno agli utili degli indici per la prima volta in due anni.Le stime del secondo trimestre per l'EPS Stoxx 600 sono state riviste al rialzo del 3% dall'inizio di aprile, aiutate da unadelle attese. Le sorprese economiche dell'area euro sono state positive per gran parte del secondo trimestre, in linea con un utile per azione sopra le attese nel 54% dei casi, poco cambiato rispetto alla stagione precedente e in linea con i livelli medi storici.