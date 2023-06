Montani (BPER): MPS è a Siena, a noi non interessa

MPS

BPER Banca

Unipol

UniCredit

(Teleborsa) - "". Lo ha affermato, amministratore delegato di, al suo arrivo all' incontro annuale della CONSOB con il mercato.Secondo indiscrezioni di alcuni giorni fa , unatra MPS e BPER Banca avrebbe ildei due istituti (Tesoro per Siena,e Fondazione Banco di Sardegna per Modena) e vedrebbe la partecipazione anche die MCC per l'acquisto di alcune filiali dell'istituto senese.