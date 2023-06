Eventi e scadenze del 14 giugno 2023

Lunedì 12/06/2023

Martedì 13/06/2023

Mercoledì 14/06/2023

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- L'evento riunirà tre conferenze internazionali di città: il 14° Metropolis World Congress, la Eurocities Annual Conference e il sesto OECD Champion Mayors Summit for Inclusive Growth Initiative. Parteciperanno 300 città in tutto il mondo e più di 1.000 politici, esperti e rappresentanti della società civile- Il Congresso Nazionale, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), si svolge a Roma, Ergife Palace Hotel. "Il nostro destino nelle nostre mani" è il titolo scelto per l'evento. Tra gli interventi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Bper, Mps, BancoBpm, Bnl Bnp Paribas, Crédit Agricole Italia e Unicredit, il DG di Iccrea Banca, il Segretario generale FABI e i presidenti di Unipol group e Abi- L'Institute of International Finance, Payments Association e Emerging Payments Association Asiaorganizzano il Global Payments Forum per esaminare i progressi verso gli obiettivi della Roadmap del G20 per il potenziamento dei pagamenti transfrontalieri. Evento online- Il Mastercard Innovation Forum 2023 - Step into the next economy, si svolgerà a Milano. Nei due giorni di evento ci sarà una conferenza stampa virtuale, in cui interverrà Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard e una visita guidata alla Demo Area- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Cile - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra, a Santiago del Cile, il Presidente Gabriel Boric- Organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), che riunisce la community assicurativa italiana per fare un punto sullo stato dell’arte della digitalizzazione del mercato assicurativo10:00 -- Sostenere le transizioni con percorsi innovativi di orientamento. L'analisi della domanda dei giovani. Intervento, tra gli altri, del Presidente INAPP. Il convegno si svolge all'Auditorium Inapp, a Roma10:00 -- The European House - Ambrosetti e EOLO presentano Fixed Wireless Access: opportunità strategica per lo sviluppo del Paese, lo studio strategico sul ruolo della connettività come motore di inclusione economica e sociale. Si svolgerà a Palazzo Ripetta, Roma. Interverranno imprenditori e top executive delle principali aziende di telecomunicazioni attive in Italia, rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, associazioni di categoria ed esperti del settore10:00 -- (L'evento si svolge in forma ridotta) - 17a edizione del Forum Italo-tedesco, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) si svolge alla Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte). Evento di riferimento nell'ambito delle relazioni economiche bilaterali. Intervengono, tra gli altri, la Presidente di AHK Italien e i CEO di Ipsos Italia e Siemens Italia10:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Molise"10:30 -- Si svolgerà in Confindustria, l'evento per la presentazione dei risultati del Rapporto Cyber Index PMI, il progetto avviato in collaborazione con Generali, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e School of Management dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, per promuovere la cultura della cybersecurity tra le piccole e medie imprese italiane11:00 -- A Montecitorio, presso la Sala della Regina, si svolge la Relazione al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra la Relazione l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti11:00 -- L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenterà il Rapporto sulla politica di bilancio nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. Interventi, tra gli altri, del Presidente del Senato della Repubblica e presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari11:00 -- Il convegno "L'artigianato, la Costituzione, le istituzioni della Repubblica: 75 anni di Italia, saper fare e orizzonti comuni" organizzato da CNA, si svolgerà a Palazzo Giustiniani. Tra gli interventi, il presidente del Senato La Russa, il ministro Urso, il segretario generale e il presidente nazionale CNA11:00 -- Presentazione dei risultati della nona edizione dell'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE), presso la sede di ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo a Roma. Parteciperanno operatori del settore e istituzioni11:00 -- All'inaugurazione a Gavassa, interverranno Luca Dal Fabbro - Presidente Iren; Luca Vecchi – Sindaco di Reggio Emilia; Vannia Gava – Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Vito Belladonna – Direttore Atersir; Gianni Vittorio Armani - Amministratore Delegato Iren12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Calabria"13:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Lombardia"14:00 -- Celebrazione del 10* anniversario del primo volo dell'A35015:00 -- Presentazione pubblica di "Light is Life. Festa delle Luci A2A - Il Terzo Paradiso dell'energia a Monte Isola", che si terrà a Milano presso Il Meet - Digital Culture Center. Tra gli interventi, Renato Mazzoncini, AD di A2A e Claudia Sorlini, Vicepresidente Fondazione Cariplo- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive