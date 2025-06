OVS, al via dal 9 giugno un buyback da 20 milioni di euro

OVS

Leader dell'abbigliamento in Italia

(Teleborsa) -ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha oggi deliberato l', a partire, di unper undidi, fino ad un massimo di n., in esecuzione e secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla delibera approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025, data alla quale si è concluso il piano di buyback fondato sulla precedente delibera autorizzativa del 24 gennaio 2024.Al 6 giugno la società detiene complessivamente 9.646.709 azioni proprie pari al 3,783% del capitale sociale, mentre le società controllate dalla stessa non detengono azioni OVS.Il programma sarà coordinato da Equita SIM che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti della delibera assembleare del 30 maggio 2025.A Piazza Affari, oggi, appiattita la performance del, che porta a casa un modesto -0,05%.