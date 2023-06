Eventi e scadenze del 16 giugno 2023

Lunedì 12/06/2023

Giovedì 15/06/2023

Venerdì 16/06/2023

(Teleborsa) -- Il Congresso Nazionale, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), si svolge a Roma, Ergife Palace Hotel. "Il nostro destino nelle nostre mani" è il titolo scelto per l'evento. Tra gli interventi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Bper, Mps, BancoBpm, Bnl Bnp Paribas, Crédit Agricole Italia e Unicredit, il DG di Iccrea Banca, il Segretario generale FABI e i presidenti di Unipol group e Abi- La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano a Roma il workshop congiunto su "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale". Interventi, tra gli altri, di Piero Cipollone (Vice Direttore Generale Banca d'Italia), Laura Alfaro (Harvard University), Julian Di Giovanni (FED di New York) e Ralph Ossa (University of Zurich, World Trade Organization)- La Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale si svolge a Rimini Fiera. Tech, Digital, AI e Social Innovation, con oltre 100 eventi e un format che abbina Area Fieristica, Formazione, Incontri B2B, Networking, Cultura, Concerti, Show e Intrattenimento- L'evento internazionale di riferimento sull'Intelligenza Artificiale si svolge a Rimini Fiera, in occasione del WMF - We Make Future. Interverranno esperti di settore e aziende che da tutto il mondo porteranno esperienze e prospettive sullo sviluppo dell'AI, mentre nel distretto fieristico dedicato verranno presentati tool e software innovativi, insieme a prototipi tecnologici e robotica avanzata- La 29a edizione sarà a Rimini presso il Palacongressi. Grande evento italiano dedicato a trading, investimenti e digital finance, punto di riferimento del settore. Saranno presenti esperti di IG, trader, formatori ed esperti del settore, in numerosi seminari e sessioni formative- Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giorgetti- Milano Moda Uomo Primavera/Estate 2024- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Lettonia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Lussemburgo, Norvegia e Cipro - Fitch pubblica la revisione del merito di credito11:00 -- L'inaugurazione della nuova centrale termoelettrica di Marghera Levante di EDISON sarà a Porto Marghera. Partecipano, tra gli altri, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB