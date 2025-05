Enav, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo 0,27 euro

ENAV

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Alessandra Bruni, ha approvato, tra l’altro, il Bilancio della Società per l’esercizio 2024 e ha preso visione del Bilancio consolidato 2024.I soci hanno altresì deliberato in senso favorevole rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2025 di distribuire unrelativo al 2024 pari a 146,2 milioni di euro, corrispondenti a 0,27 euro per azione, a lordo delle eventuali ritenute di legge, con riferimento alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data.Il dividendo verrà posto in pagamento il 25 giugno 2025 con data stacco cedola coincidente con il 23 giugno 2025 e record date coincidente con il 24 giugno 2025.Tra i principali risultati economici consolidati, isono pari a 1,037 miliardi di euro in aumento del 3,7% rispetto al 2023; i ricavi da mercato non regolamentato a 49,3 milioni di euro in aumento del 14,4% rispetto al 2023; l' Ebitda consolidato è a 310,9 milioni di euro in aumento del 3,6% rispetto al 2023; l'Ebitda margin pari al 30%. L'consolidato è a 125,7 milioni di euro in crescita dell'11,5% rispetto al 2023, il Free cash flow a 199,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 2023 (+60,1 milioni di euro).