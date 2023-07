Sesa acquista il 51% di Wise Security per crescere nella sicurezza digitale

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha, rafforzando così le proprie competenze distintive di digital security. L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata totalitariaWise Security, con sedi a Barcellona, Bilbao, Madrid, Pamplona e Saragozza (Spagna) e un organico di 120 risorse umane, è specializzata in sicurezza informatica, fornendo Cyber Security services (Incident response e consulenza nella protezione dei dati aziendali grazie ad un SOC dedicato) e soluzioni sviluppate internamente di Definitive ID e Digital Evidence basate su tecnologia Blockchain, con un customer set di primari clienti Enterprise e del settore Bancario e Assicurativo. Wise Security si attendenell'esercizio 2023 pari a oltre 10 milioni di euro e undel 20%.Per Sesa si tratta dell', dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021, per un track record di circa 60 operazioni negli ultimi 5 anni. Come al solito, Sesa non ha divulgato i dettagli finanziari della partnership societaria, che è stata realizzata "sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo"."Siamo lieti di accogliere le risorse umane e l'organizzazione di Wise Security Global nel gruppo Sesa, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze edcome quella della sicurezza informatica, con oltre 600 risorse umane specializzate a livello di gruppo sull'intera filiera dell'IT security - ha commentato il- Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando l'economia italiana in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".