Almac (Wise Equity) acquista Easy Lift per creare polo delle piattaforme aeree

(Teleborsa) -, società partecipata dalla società di private equity Wise Equity, ha siglato un, con l'obiettivo di creare un gruppo industriale di riferimento nel mercato delle piattaforme aeree innovative, con una forte base italiana di progettazione e produzione, e un'importante presenza internazionale a livello commerciale.L'operazione prevede ildi Easy Lift in Almac, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento e accelerare la crescita del nuovo gruppo. Michele ed Emanuele Sorianini, fondatori di Easy Lift, manterranno i rispettivi ruoli all'interno della società e faranno parte del board di Almac, che guiderà la strategia del nuovo gruppo.Almac e Easy Lift sono due aziende italiane leader nel settore delle piattaforme aeree, con. L'identità dei due marchi verrà preservata, con il mantenimento delle rispettive reti commerciali e sedi operative, in un'ottica di continuità e valorizzazione delle specificità.Il gruppo potrà beneficiare della presenza al proprio interno di, carpenteria specializzata la cui maggioranza è stata acquisita da Almac un anno fa e che oggi rappresenta un asset strategico per incrementare la competitività sul mercato di riferimento, sia domestico che internazionale."L'integrazione di Almac e Easy Lift rappresentata l'operazione tipica di Wise Equity:con aziende fortemente complementari, mantenendo il DNA di ciascuna azienda, ma al contempo creando i presupposti per aumentare gli investimenti in innovazione e accelerare lo sviluppo internazionale", hanno detto Luigi Vagnozzi, Senior Partner di Wise Equity, e Ilaria Montefusco, Investment Manager di Wise Equity.