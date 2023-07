Vacanze, da case fantasma ad alloggi diversi: occhio alle truffe

(Teleborsa) - Nell’ultimo anno quasi un milione di italiani è finito vittimaOltre alla beffa, anche il danno economicoLa truffa più comune, quella della prenotazione fatta per una struttura in realtàinesistente; circa 330.000 viaggiatori si sono accorti dell’imbroglio, per fortuna, prima della partenza, ma oltre 133.000 lo hanno scoperto solo dopo aver pagato ed addirittura 55.000 hanno avuto l’amara sorpresa una volta arrivati nel luogo di villeggiatura.L'allarme arriva dall’indagine condotta per conto di Facile.it dall’istituto di ricerca EMG Different, che ha messo in luce come il rischio più frequente sia quello dellama sono tanti anche coloro che, arrivati nel luogo di villeggiatura, si sono trovati davanti una sistemazioneMoltissimi (276.000 secondo l’indagine)o, peggio, la casa o la camera già occupata da altri (125.000 individui).In questi casi, il 27% dei viaggiatori truffati ha girato i tacchi e se ne è andato via senza pagare (stessa percentuale per chi ha preteso un cambio di sistemazione), il 23% ha ottenuto uno sconto sul prezzo concordato prima della partenza, ma moltissimi (21%) pur avendo litigato con la proprietà, non hanno ottenuto alcunché e, addirittura, l’11% è stato costretto a procedere per vie legali. I soldi persi dai viaggiatori truffati, come detto in media 314 euro, nel 28% dei casi non sono mai stati recuperati.Quasi due italiani su tre (65%), però, nonostante la truffa o il tentativo di truffa, hanno deciso di non denunciare l’accaduto alle autorità competenti.