Aiuti di Stato, Commissione Ue valuta revisione norme per migliore accesso ad alloggi

(Teleborsa) - La Commissione europea. Per colmare la carenza di investimenti per gli alloggi a prezzi accessibili occorrono considerevoli investimenti. Le misure di aiuto di Stato possono contribuire a incentivare gli investimenti necessari.Tutte le parti interessate, i cittadini, le imprese, le autorità pubbliche o le associazioni, possono contribuire rispondendo all'invito a presentare contributi e/o al questionario della consultazione pubblica generale pubblicata nelle scorse ore Sarà possibile contribuire fino al 31 luglio 2025.Non si tratta solo di una questione abitativa, ma di un'emergenza sociale. La revisione odierna delle norme in materia di aiuti di Stato è uno degli strumenti che stiamo utilizzando per aiutare gli Stati membri ad agire più rapidamente e in maniera più adeguata in materia di alloggi a prezzi accessibili. Ciò che ci sta maggiormente a cuore è che queste norme funzionino nella vita reale ed è per questo che la voce delle città, delle regioni e dei cittadini è essenziale per concepirle", dice Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva.Si parte dalla considerazione che il problema dell'accesso adcon il reddito più basso. Ora interessa anche una parte più ampia della società a causa di tutta una serie di fattori, tra cui l'aumento della domanda di alloggi nelle aree urbane, l'aumento dei costi delle abitazioni, la carenza di offerta abitativa, l'invecchiamento del parco immobiliare, le disparità economiche regionali, il turismo e gli affitti a breve termine.la Commissione ha nominato Dan Jørgensen commissario per l'edilizia abitativa e ha istituito una task force sugli alloggi a prezzi accessibili per coordinare i flussi di lavoro della Commissione in questo settore. Nel 2026 la Commissione presenterà un piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili per integrare le politiche e le iniziative degli Stati membri e dei governi regionali e locali in materia di alloggi, nel rispetto del principio di sussidiarietà nel settore dell'edilizia abitativa e tenendo conto dei vari interessi delle numerose parti coinvolte.Tra le principali iniziative previste,mantenendo la promessa di facilitare il finanziamento dell'efficienza energetica e di alloggi economicamente accessibili.