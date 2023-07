M4, apre la fermata San Babila: collegata Linate con centro città

(Teleborsa) - Apre dopo 8 anni di cantiere la, in una piazza San Babila completamente rinnovata e da oggi quasi interamente pedonale. Concepita nel 2005 sotto la giunta Albertini, Metro 4 ha visto alternarsi quattro sindaci e sei ministri delle infrastrutture. La, caratteristica che accomuna quasi tutte le principali metropoli europee, e che per Milano era indubbiamente una necessità. La prima tratta di Metro 4, da Dateo a Linate, è stata inaugurata nel Novembre 2022, mentre la successiva tratta che collegherà San Babila alla stazione ferroviaria di San Cristoforo è prevista per l'ottobre 2024.Il sindaco, che ha aperto la cerimonia di inaugurazione, ha riportato le stime di utilizzo della nuova linea, pari a. "Per una città come Milano" ha dichiarato il sindaco "è un numero incredibile, ma è ciò che serve se vogliamo mantenere Milano nel novero delle città internazionali"I treni percorrono oggi circa 7.3 km da un capolinea all'altro, le, ultima incarnazione di Impregilo, mentre il"WeBuild ha costruito 800km di metropolitane nel mondo" ha dichiarato l'amministratore delegato"ma per una azienda che ha la sede proprio qui a Milano è un privilegio speciale, che non esisterebbe senza le 15.000 persone che si sono avvicendate nel cantiere durante questi anni".La, dellainfine, è stata realizzata da. "Per noi è un grande onore fare parte del consorzio che ha realizzato la M4." ha dichiarato l'"Metro 4 è un'opera strategica per la città e per il paese, che garantisce sostenibilità, sicurezza e comfort ai passeggeri".Nel complesso l'opera costerà 1,8 miliardi di euro, di cui. La linea sarà come sempre, mentre la, società costituita ad hoc e che vede tra gli azionisti anche la stessa Webuild, Hitachi, ATM e il comune di Milano come socio di maggioranza.All'inaugurazione ha preso parte anche il, che ha collocato la nuova metropolitana milanese nel: "Sicuramente questo non è un punto di arrivo ma è parte di un itinere, il Ministero sta anche lavorando sui fondi richiesti dai sindaci per la metrotranvia fino a Limbiate e per il prolungamento, già approvato, delle metro 4 fino a Segrate".Anche il sud della provincia e l'area di Monza sono nei pensieri del Ministero guidato dall'onorevole Salvini, che ha poi continuato: "la sfida è tutta italiana, le infrastrutture non hanno colore politico, quindi, al di là dei partiti, se facciamo un'alleanza tra uomini e donne 'del fare', l'Italia potrà vivere nei prossimi anni una rivoluzione industriale, infrastrutturale, ambientale, economica, sociale e lavorativa tale e quale a quella vissuta dai nostri genitori e nonni nel secondo dopoguerra".Treni e stazioni sono completamente automatizzati, riuscendo a garantire un convoglio ogni 90 secondi e consentendo una portata massima di quasi 60.000 passeggeri all'ora. Il design dei convogli è sempre firmato Giugiaro, si tratta infatti dello stesso progetto creato nel 2002 per la metropolitana di Copenhagen, dove venne realizzato in via sperimentale da ATM ed Hitachi la prima linea metropolitana completamente automatizzata in Europa.