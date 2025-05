SEA Prime: crescono i movimenti, +4,3% a Linate Prime nei primi quattro mesi del 2025

(Teleborsa) -, che con il brandè ilin Italia e leader in Europa, partecipa in qualità di espositore allo stand #666 a EBACE 2025 (European Business Aviation Convention & Exhibition), l’evento di riferimento per la business aviation in Europa, in programma aNel 2024 SEA Prime ha registrato circa, in crescita rispetto ai 33.900 dell’anno precedente, con. Anche i primi mesi del 2025 hanno registrato un incremento del traffico, in particolare a Linate Prime che ad aprile ha registrato una, quando, grazie ai numerosi eventi diffusi organizzati in città, sono stati registrati 858 movimenti di aviazione d’affari tra Linate e Malpensa Prime, con una media giornaliera di 123 e picchi di 152 movimenti.La visione di SEA Prime rimane orientata verso la, in vista dei grandi appuntamenti del 2026 a Milano. A tal fine, proseguono infatti i lavori per l’ampliamento del Terminal di Linate Prime e delle aree di parcheggio; l’intervento prevede un’estensione di circa 2.000 mq della superficie , che si aggiungono agli attuali 600 m2 dedicati ai passeggeri, con l’obiettivo di migliorare la customer experience, ampliare gli spazi lounge e offrire servizi sempre più efficienti. Il progetto, che adotta un approccio orientato alla rigenerazione delle infrastrutture esistenti, pone al centro ilSEA Prime ha partecipato a Roma, il 20 maggio 2025, all’incontro ", promosso da ENEA e Politecnico nell’ambito del Piano Operativo di Ricerca (POR) sull'Idrogeno. L’appuntamento mirava aSEA Prime ha presentato i propri progetti, esperienze e la visione sull'impiego di bio fuels e e-fuels per l'aviazione. Nel 2024 SEA Prime ha introdotto il primo programma di incentivi dedicato all’impiego di SAF (Sustainable Aviation Fuels) negli aeroporti di Linate e Malpensa Prime. Il piano prevedeva unI fondi stanziati per ilsono stati assegnati, a conferma della risposta positiva da parte degli operatori e del crescente impegno verso un’aviazione sostenibile."SEA Prime è al fianco dei propri clienti offrendo soluzioni su misura e infrastrutture dedicate, per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore", ha dichiarato. "I numeri registrati confermanoquale porta d'accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi della città".