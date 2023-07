Salario minimo, Calderone: non manca dialogo, è impegno della premier

(Teleborsa) - La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali,, ha dichiarato sul"credo ci sia un impegno ribadito dal nostro premier. Non credo sia un modo di chiudere la porta, assolutamente no. Vogliamo naturalmente fare una valutazione complessiva sui temi e poi prendere la responsabilità di individuare dei percorsi, ma non credo che manchi la volonta' di dialogare: c'e' anche ovviamente la consapevolezza che i percorsi possono essere diversi"."Da parte del- ha sottolineato Calderone a margine della seconda edizione dell'evento "organizzato dall'Anci – continua un percorso di coerenza su quello che e' stato esplicitato dalla presidente Meloni. C'è la consapevolezza che siamo, come Paese, all'interno di un percorso caratterizzato dalla direttiva comunitaria, e che prevede una soglia minima dell'80% per i Paesi che hanno una"."Noi oggi siamo superiori come, ma certamente dobbiamo stimolare i rinnovi contrattuali e fare in modo che attraverso questo ci sia il riconoscimento dirispondenti ai criteri stabiliti dalla Costituzione", ha concluso.