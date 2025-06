CCNL Cooperative Metalmeccaniche: Legacoop rilancia il buon lavoro tra salario, welfare e diritti

(Teleborsa) - "La firma del CCNL delle cooperative metalmeccaniche, che segue a pochi giorni di distanza ilconferma l’impegno di Legacoop a promuovere il buon lavoro cooperativo". Con queste parolesaluta la firma dell’accordo di rinnovo del CCNL dei metalmeccanici cooperativi. Il tavolo di confronto coi sindacati che, a differenza di quello delle imprese metalmeccaniche, non si è mai interrotto, ha portato adsui minimi tabellari e significative innovazioni in termini di welfare e mercato del lavoro., e ha visto un, anch’esso siglato, insieme ad altri soggetti datoriali, dalle associazioni cooperative più rappresentative."Al nostro congresso di due anni fa -prosegue Gamberini- ci prendemmo: questi rinnovi, così come gli altri 8 siglati negli ultimi 24 mesi, dimostrano che quell’impegno, oltre che possibile, era giusto e necessario per garantire salari dignitosi ai nostri soci e lavoratori. Certo,: e infatti, in tutti i rinnovi abbiamo fatto passi avanti anche sul fronte dei diritti, della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa"."Sappiamo che molto rimane da fare- conclude Gamberini- non soltanto per le Parti sociali. È indispensabile che il, intervenendo per l’adozione di misure specifiche per evitare che questi aumenti siano erosi dall’inflazione e dalla revisione delle detrazioni fiscali. La cooperazione non fa dumping; si sta ritagliando uno spazio sempre più importante tra i soggetti che definiscono le dinamiche salariali nel nostro Paese".