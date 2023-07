Amplifon, dalla BEI fino a 350 milioni per l'innovazione

Amplifon

(Teleborsa) - La(BEI) ha concesso un finanziamento da 300 milioni di euro ad, per accelerare ulteriormente il percorso di innovazione e digitalizzazione dell’azienda leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito. Il finanziamento siglato a Milano dalla Vicepresidente BEI Gelsomina Vigliotti e dall’Amministratore Delegato di Amplifon Enrico Vita, rappresenta un primo finanziamento da 300 milioni di euro dei 350 milioni complessivi approvati dalla BEI., garantendo un’esperienza audiologica eccellente e completamente personalizzata attraverso l’attivazione di un intero ecosistema intorno al cliente, in cui la quantità e qualità dei dati che la Società possiede e le tecnologie digitali giocano un ruolo chiave.