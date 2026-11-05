Piazza Affari: accelera Amplifon

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,64%.



L'andamento di Amplifon nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big degli apparecchi acustici , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,95 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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