24 Ore Business School non fa parte del Gruppo Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) -che l’unica Scuola di Formazione del Sole 24 Ore è “Sole 24 ORE Formazione” e che, oggetto ieri di acquisizione da parte di Digit'EdNel 2019, il Gruppo 24 ORE hae da allora la società Business School24 è unarispetto a Il Sole 24 ORE. A ottobre 2022,, Il Sole 24 ORE è rientrata nel settore dell’education con “Sole 24 Ore Formazione”, in joint venture con il Gruppo Multiversity-Lade Il Sole 24 ORE ècon i Master Telefisco e Master Contabilità e Fisco realizzati con i giornalisti ed Esperti del Gruppo, raggiungendo 1.200 iscritti. A questi si sono aggiunti i Laboratori Professionali Certificati e il catalogo formativo per la PA. Parallelamente, a maggio scorso, è partita l’offerta dei master Executive ed Universitari part time di Sole 24 Ore Formazione con il Master in Management della Sostenibilità Ambientale e Politiche di ESG seguito da Healthcare e Management Sanitario e Fintech e Innovazione Tecnologica. In autunno prenderà il via il catalogo completo dei Master.