Corte dei Conti, prestazioni in crescita per poliambulatorio Montezemolo

(Teleborsa) -, struttura sanitaria pubblica fra le più moderne della Capitale, inaugurata il 12 gennaio 2023 e realizzata in sinergia tra, Stato Maggiore della Difesa, Regione Lazio, ASL Roma 1 e Policlinico Umberto I.Il Poliambulatorio, unicaad aver ottenutoa marzo, ha effettuato nel trimestre aprile-giugno: 350 risonanze, 200 tac, 50 mammografie con tomosintesi, 200 rx tradizionali con tecnica digitale diretta, circa 500 ecografie varie con eco-color-doppler, circa 250 visite cardiologiche con esami associati, 126 visite ortopediche, 150 visite ginecologiche, 100 dermatologiche, 75 visite otorino, 100 urologiche, 75 neurologiche, 70endocrinologiche e 300 oculistiche. Dati importanti, specie tenendo conto che l’ambulatorio è partito da zero e ha avviato le attività in maniera graduale per adeguare l’organizzazione alle esigenze dell’utenza.La prospettiva è quella diper poterla aprire completamente al pubblico con prestazioni a favore di tutta la popolazione. Per questo lo scorso 10 luglio c’è stato un incontro in Regione per regolamentare una ulteriore apertura al pubblico e permettere a tutti di poter usufruire di una struttura di eccellenza.