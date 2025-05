Casta Diva, l'utile 2024 scende a 1 milione di euro. Migliora la PFN al netto dell'M&A

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso ilconpari a 121,9 milioni di euro, in crescita del 10% sul 2023 (110,8 milioni).L'è pari a 10,4 milioni di euro (8,5 % dei Ricavi), al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti (1,6 milioni) ed è in leggero calo rispetto al dato di Piano per il 2024. L'EBITDA Adjusted era pari a 10,2 milioni nel 2023, con componenti di carattere straordinario pari a 1,6 milioni. Ilè positivo e si attesta a 1 milione di euro, con un decremento dopo le imposte di 0,9 milioni rispetto al 2023 (1,9 milioni).Laè pari a -9,5 milioni di euro, indebitamento finanziario netto in miglioramento rispetto alla PFN al 30 giugno 2024 con un incremento positivo di 3,4 milioni."Il 2024 è statoper Casta Diva Group, pur in presenza di tre operazioni straordinarie per l'acquisizione di E-Motion, Artificio Italiano e First Class, che ci hanno permesso di entrare in nuovi settori quali la produzione di video con l'Intelligenza artificiale, le grandi cerimonie e i congressi medico-scientifici", ha commentato l'"La strategia di crescita di Casta Diva continuerà nei prossimi anni, facilitata anche dal riconosciuto successo delle acquisizioni già avvenute, che", ha aggiunto.