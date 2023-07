Piazza Affari, i dividendi di oggi 24 luglio 2023

Pirelli & C

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 24 luglio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005278236Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,218 EURData di pagamento: 26/07/2023ISIN: NL0015000N09Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 26/07/2023ISIN: IT0003128367Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 26/07/2023ISIN: IT0000214293Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3761 EURData di pagamento: 26/07/2023ISIN: LU0556041001Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 26/07/2023ISIN: NL0015000MZ1Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 26/07/2023