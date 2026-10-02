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Piazza Affari: vendite diffuse sull'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: vendite diffuse sull'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata da dimenticare per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 37.943,96 punti, ritracciando dell'1,61%.
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