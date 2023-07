Talea aumenta capacità logistica con nuovo hub automatizzato in Piemonte

Talea

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan nata dal rebranding di Farmaè, ha annunciato l'automatizzato, a circa 10 km da Torino. Il polo logistico piemontese da 13.000 mq conta 51 risorse - di cui 21 impegnate nella funzione operations - e si aggiunge ai 6.500 mq complessivi di Migliarino Pisano (PI), in Toscana, portando la capacità logistica complessiva a circa 20.000 mq.L'avvio dell'impianto di Nichelino, con un, è un importante tassello della strategia di crescita del Gruppo, in linea con il Piano Industriale 2023-2025 presentato lo scorso marzo, si legge in una nota. L'obiettivo del rilascio di nuovi hub logistici automatizzati è di offrire un'e, grazie a unae dell'operatività, efficientare i costi. L'investimento è finanziato tramite finanziamenti a medio lungo termine ed è supportato dalla garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti."Siamo lieti di annunciare oggi l'avvio del nuovo hub logistico a Nichelino che ci consentirà di offrire ai clienti un'esperienza di acquisto ancora più rapida e snella con consegne previste nel Nord e Centro Italia entro 24 ore - ha commentato l'- L'impianto, infatti, è completamente automatizzato, in linea con i più elevati standard tecnologici e di sostenibilità, binomio quelloche da sempre accompagna la crescita del nostro gruppo".