Maersk conferma guidance nonostante revisione della crescita del mercato dei container

Maersk

(Teleborsa) -, colosso danese del trasporto marittimo, ha chiuso ilcon una crescita deldel 7,8%, raggiungendo i 13,3 miliardi di dollari, con unin aumento a 1,3 miliardi di dollari, rispetto ai 177 milioni di dollari dell'anno precedente. Questi risultati, sebbene in calo sequenziale come previsto, "rappresentano un buon inizio d'anno e sono stati trainati dalla solida redditività nel settore Ocean, dai miglioramenti operativi nella Logistica e nei Servizi e dai maggiori volumi nei Termina", si legge in una nota."Abbiamo ottenuto risultati solidi rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, trainati dall'incremento della nostra efficienza operativa e da un'economia globale in ottima forma nei primi tre mesi - afferma il- Con l'inasprirsi delle tensioni commerciali e l'aumento dell'incertezza, le".Laha registrato un miglioramento della redditività rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso grazie a tariffe più elevate e volumi stabili, con un EBIT di 743 milioni di dollari, mentre il calo sequenziale è stato come previsto. Il margine EBIT nellaè migliorato rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, raggiungendo il 4,1%, trainato da molteplici prodotti e dalla continua attenzione a costi e produttività. I ??ricavi derivanti dai servizi di gestione del trasporto merci sono cresciuti del 18% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, trainati dalla logistica di progetto. Laha continuato a registrare ottime performance, trainata da una forte crescita dei volumi, da un aumento del fatturato per movimentazione e da un aumento dei ricavi da stoccaggio, mentre i costi sono rimasti sotto controllo grazie all'automazione e a un maggiore utilizzo della capacità.Maersk mantiene le sue previsioni per l'intero anno 2025 (EBITDA sottostante di 6-9 miliardi di dollari, EBIT sottostante di 0-3 miliardi di dollari e un free cash flow di almeno 3,0 miliardi di dollari negativi). Laal -1%-4%, data la crescente incertezza macroeconomica e geopolitica. Maersk prevede che le perturbazioni nel Mar Rosso continueranno per tutto il resto dell'anno.