Leonardo conferma guidance dopo 1° semestre con ricavi a 6,9 miliardi

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, ha chiuso ilconin crescita del 4,8% (6,4% rispetto al dato Rettificato) a 6.894 milioni di euro, in particolare nel business dell'aeronautica, grazie anche alla significativa ripresa delle Aerostrutture (+40% rispetto al primo semestre 2022). L'è salito del 2,9% a 430 milioni di euro, mentre l'è sceso a 208 milioni di euro (-22,1%).In miglioramento, del 46% (47% rispetto al dato Rettificato), ildel semestre, con conseguente positivo riflesso sull'di Gruppo, in calo del 25% rispetto al primo semestre 2022 a quota 3.637 milioni di euro.Gliregistrano un incremento del 18,9% (che sale al 21,4% rispetto al primo semestre 2022 Rettificato) a 8.691 milioni di euro, trainati in particolare dal business degli Elicotteri e dell'Elettronica. Ilrecord a circa 40 miliardi di euro, con book to bill pari a ca.1,3x."La semestrale 2023 presenta ordini, ricavi, FOCF e debito in netto miglioramento - ha dichiarato l'- L'azienda si dimostra solida e i risultati sono promettenti, anche prospetticamente. Siamo in una. I pilastri sono il consolidamento del Core Business con un focus particolare sui prodotti per la difesa e l'allargamento a nuove iniziative, con il potenziamento dei settori a maggior crescita, come Spazio e Cybersicurezza. Daremo un rinnovato impulso alla digitalizzazione di tutto il nostro portafoglio prodotti per accrescere ulteriormente la nostra competitività su tutti i mercati, in Italia e all'estero".In considerazione dei risultati ottenuti nel primo semestre del 2023 e delle aspettative per i successivi, Leonardoformulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2022.