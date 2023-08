OPA Labomar, sell-out al via il 7 agosto

Labomar

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosulle azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, sulla base deirisulta che sono state portate in adesione 3.135.156 azioni, pari al 16,961% del capitale sociale e al 67,897% delle azioni oggetto dell'offerta. Tenuto conto delle azioni portate in adesione all'offerta, l'offerente e le persone che agiscono di concerto arrivano a detenere 17.392.713 azioni, pari alAlla luce dei risultati definitivi, ricorrono i. Il periodo durante il quale l'offerente adempirà all'obbligo di acquisto avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 7 agosto 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 28 agosto 2023, estremi inclusi (periodo di sell-out).Successivamente all'adempimento dell'obbligo di acquisto, Borsa Italiana disporrà laa decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo del sell-out e, pertanto, in data 4 settembre 2023.