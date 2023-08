Amazon, outlook positivo dopo secondo trimestre sopra le attese

Amazon.com

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'e-commerce, ha chiuso ilconin aumento dell'11% a 134,4 miliardi di dollari, rispetto ai 121,2 miliardi di dollari del secondo trimestre 2022 e ai 131,5 miliardi di dollari attesi dagli analisti (secondo dati Refinitiv). Escludendo l'impatto sfavorevole di 0,3 miliardi di dollari derivante dalle variazioni anno su anno dei tassi di cambio, le vendite nette sono aumentate dell'11%. L'è stato di 6,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre, o 0,65 dollari per azione (ben sopra gli 0,35 dollari attesi dagli analisti), rispetto a una perdita netta di 2 miliardi di dollari, o 0,20 dollari per azione, nel secondo trimestre 2022."È stato un altro ottimo trimestre di progresso per Amazon - ha affermatodi Amazon - Abbiamo continuato a ridurre i nostri costi di servizio nella nostra rete di evasione ordini, fornendo allo stesso tempo ai clienti Prime le velocità di consegna più elevate che abbiamo mai registrato. La nostra crescita di AWS si è stabilizzata quando i clienti hanno iniziato a passare dall'ottimizzazione dei costi alla distribuzione di nuovi carichi di lavoro e AWS ha continuato ad aggiungere alla sua significativa posizione di leadership nel cloud con una serie di rilasci di intelligenza artificiale generativa che rendono molto più semplice ed economico per le aziende addestrare ed eseguire modelli, personalizzare modelli di linguaggio di grandi dimensioni per creare applicazioni e scrivere codice in modo molto più efficiente".Amazon.com ha spiegato che l'11 e il 12 luglio, nel terzo trimestre dell'esercizio, si è tenuto il, poiché i membri Prime in tutto il mondo hanno acquistato oltre 375 milioni di articoli e risparmiato più di 2,5 miliardi di dollari. Quest'anno, Amazon ha offerto più offerte rispetto a qualsiasi Prime Day passato, con Casa, Moda e Bellezza tra le categorie di offerte più vendute. Questo è stato il più grande Prime Day di sempre anche per i venditori indipendenti di Amazon, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese.Laprevede: vendite nette comprese tra 138 miliardi e 143 miliardi di dollari, o in crescita tra il 9% e il 13% rispetto al terzo trimestre 2022 (anticipando un impatto favorevole di circa 120 punti base dai tassi di cambio), sopra i 138,3 miliardi di dollari attesi dagli analisti; utile operativo compreso tra 5,5 miliardi e 8,5 miliardi di dollari, rispetto ai 2,5 miliardi di dollari del terzo trimestre 2022.