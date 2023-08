Ecomembrane cede quote in Alvus e Favus con plusvalenza

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha, assieme ad altri venditori, unavente ad oggetto: le quote possedute da Ecomembrane nel capitale sociale di Alvus, pari al 18,9466% del capitale, nonché le quote possedute da Ecomembrane nel capitale sociale di Favus, pari al 18,9466% del capitale.Alvus, congiuntamente con la società collegata Favus, è una realtà attiva nel project development di impianti per la produzione di gas da fonti rinnovabili.Le partecipazioni in Alvus e Favus sono iscritte nel bilancio della Società per un importo complessivamente pari a 203 mila euro e la cessione delle proprie quote, ad un prezzo pari a circa 765 mila euro, consentirà alla società di realizzare una. Il closing è previsto entro la fine del 2023.