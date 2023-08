Mercati europei al palo con attese su tassi. Milano in coda

S&P-500

(Teleborsa) -, che scambia in pesante ribasso,, in scia ai tentennamenti del mercato USA, dove l'procede all'insegna dell'incertezza. A pesare sui mercato concorrono una serie di dati macro superiori alle attese, che sembrano dipingere une preannunciare, in primis la Federal Reserve americana.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,088. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.889,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,7%), che raggiunge 80,73 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,39%.scende dello 0,71%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%, e calo deciso per, che segna un -0,94%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,04% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.880 punti, in calo dell'1,05%. Variazioni negative per il(-1,28%); sulla stessa linea, in forte calo il(-1,56%).In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.La peggiore è, che flette del 3,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,66%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,61%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,21%),(+1,06%),(+0,90%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%.Seduta negativa per, che scende del 4,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,74%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,62%.