Lo spread BTP-Bund misura la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il confronto viene spesso utilizzato per osservare come cambia la valutazione relativa del debito italiano. Se sale o scende, il numero che risulta indica quanto rendimento in più offre il debito italiano rispetto a quello tedesco sulla scadenza decennale. Il suo andamento dipende da diversi fattori, come le condizioni dell’Italia, i movimenti del Bund, le decisioni della BCE e la domanda presente sul mercato obbligazionario.

Che cos’è lo spread BTP-Bund

Lo spread BTP-Bund è la differenza tra il rendimento del BTP italiano a 10 anni e quello del Bund tedesco, sempre a 10 anni.

Il risultato viene espresso in punti base. Un punto base equivale allo 0,01%, quindi 100 punti base corrispondono a un punto percentuale.

Se il BTP rende il 4,50% e il Bund il 3,50%, il calcolo è:

4,50% - 3,50% = 1,00%

Lo spread è quindi pari a 100 punti base.

Il rendimento utilizzato nel calcolo deriva dalle quotazioni dei titoli sul mercato secondario e cambia insieme al loro prezzo. Quando il prezzo di un’obbligazione scende, il suo rendimento tende a salire e viceversa.

Il Bund viene utilizzato come riferimento perché il debito tedesco rappresenta uno dei principali benchmark del mercato obbligazionario dell’area euro. Il differenziale mostra quindi quanto rendimento aggiuntivo viene richiesto per detenere un BTP invece del corrispondente titolo tedesco.

Perché lo spread può aumentare

Lo spread può aumentare per i movimenti diversi dei due titoli che lo compongono. Il caso più semplice è quello in cui sale il rendimento del BTP mentre quello del Bund rimane stabile.

Se il BTP passa dal 4% al 4,50% e il Bund resta al 3%, lo spread aumenta da 100 a 150 punti base. In questo caso il mercato richiede una remunerazione maggiore per detenere il titolo italiano rispetto al benchmark tedesco.

Lo stesso aumento del differenziale può però verificarsi anche attraverso il movimento opposto sul Bund. Immaginiamo che il BTP resti fermo al 4%, mentre il rendimento del Bund scende dal 3% al 2,50%: anche in questo caso lo spread passa da 100 a 150 punti base.

La differenza tra i due esempi è importante, perché nel secondo caso il rendimento del BTP è rimasto invariato, mentre è sceso quello del titolo utilizzato come riferimento.

Per capire da che cosa dipende la variazione dello spread, bisogna verificare se è cambiato il rendimento del BTP, quello del Bund oppure entrambi.

Prima di guardare lo spread, guarda BTP e Bund Prima di interpretare un allargamento o un restringimento del differenziale, conviene guardare separatamente i due rendimenti. Uno spread a 150 punti base può nascere da un BTP più debole, da un Bund più forte oppure da movimenti combinati dei due titoli. Il numero finale è identico, ma il segnale per il mercato può cambiare molto.

Rendimento BTP: l’influenza dei conti pubblici e del debito

Una parte dello spread dipende anche da come gli investitori valutano la situazione finanziaria dell’Italia e, in particolare, dalla capacità dello Stato di continuare a finanziare e rimborsare il proprio debito nel tempo.

Per formulare questa valutazione vengono osservati diversi dati, tra cui la crescita economica, il deficit pubblico, il rapporto tra debito e PIL e la spesa sostenuta dallo Stato per pagare gli interessi. Questi elementi aiutano a capire quanto facilmente il Paese possa continuare a finanziare il proprio debito negli anni successivi.

In questo quadro assume una particolare importanza anche la dimensione del debito pubblico. Un livello elevato diventa soprattutto rilevante quando aumenta il timore che il debito continui a crescere oppure che lo Stato debba rifinanziarlo a tassi sempre più alti, facendo aumentare progressivamente la spesa per gli interessi.

La situazione italiana viene seguita con attenzione proprio per questo motivo. Alla fine del 2025 il rapporto tra debito pubblico e PIL aveva raggiunto il 137,1% e nel primo trimestre del 2026 è salito al 138,9%. Le previsioni di primavera della Commissione europea indicavano un rapporto del 138,5% a fine 2026 e del 139,2% nel 2027.

Quando le prospettive sui conti pubblici migliorano, può invece aumentare la fiducia degli investitori nel debito italiano. Di conseguenza, il rendimento aggiuntivo richiesto rispetto al Bund può diminuire e lo spread BTP-Bund restringersi.

Rating e giudizi sul rischio sovrano

La percezione del rischio sul debito italiano passa anche attraverso i giudizi delle agenzie di rating, che valutano la capacità dello Stato di rispettare i propri impegni finanziari: pertanto, una variazione del rating sovrano o del relativo outlook può influenzare la domanda di BTP e il rendimento richiesto dagli investitori.

Un miglioramento del giudizio può sostenere gli acquisti, mentre un peggioramento può spingere parte del mercato a richiedere una remunerazione più elevata. L’effetto dipende però anche da quanto la decisione fosse già attesa.

Se gli investitori avevano già incorporato nelle quotazioni la possibilità di un upgrade o di un downgrade, parte del movimento può essersi verificata prima dell’annuncio ufficiale. Il rating va quindi interpretato insieme agli altri elementi che incidono sulla percezione del rischio sovrano, di cui abbiamo già parlato nei paragrafi precedenti.

Nel 2025, ad esempio, la BCE ha osservato che, in alcuni Paesi dell’area euro il miglioramento dei conti pubblici e gli upgrade dei rating sovrani hanno aumentato la fiducia degli investitori. Di conseguenza, il rendimento aggiuntivo richiesto per acquistare quei titoli di Stato si è ridotto e con esso anche il differenziale rispetto ai benchmark considerati più sicuri.

Anche la Germania può far muovere lo spread

Poiché lo spread nasce dalla differenza tra i due rendimenti, anche il movimento del Bund tedesco può modificarlo in modo significativo.

Se cambiano le aspettative sull’inflazione in Germania, le prospettive fiscali oppure il rendimento richiesto dagli investitori sui titoli tedeschi, il rendimento del Bund può salire anche mentre quello del BTP resta invariato.

Supponiamo, per esempio, che il BTP rimanga al 4,50% e che il Bund salga dal 3% al 3,50%. In questo caso lo spread scende da 150 a 100 punti base perché si è ridotta la distanza tra i due rendimenti, mentre il rendimento del titolo italiano è rimasto allo stesso livello.

Questo tipo di movimento diventa particolarmente rilevante quando i rendimenti salgono in tutta l’area euro. Nel 2026 la BCE ha rilevato diversi fattori capaci di spingere verso l’alto i rendimenti dei titoli di Stato dell’area euro. Tra questi rientrano premi a termine più elevati, cioè un aumento della componente del rendimento legata al rischio di detenere obbligazioni sulle scadenze più lunghe, aspettative di tassi ufficiali più alti, un aumento dei titoli da collocare sul mercato e cambiamenti nella domanda degli investitori.

Se queste pressioni coinvolgono anche i Bund tedeschi, il loro rendimento può salire insieme a quello degli altri titoli europei. In questo caso lo spread BTP-Bund può diminuire semplicemente perché il rendimento del Bund cresce più rapidamente, anche mentre il rendimento del BTP resta elevato.

Le decisioni della BCE agiscono su entrambi i titoli

Lo spread BTP-Bund risente anche delle decisioni della Banca centrale europea, perché, come abbiamo visto, la politica monetaria influenza il livello dei tassi in tutta l’area euro e quindi anche i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi.

Quando cambiano le aspettative sui tassi della BCE, BTP e Bund possono quindi muoversi anche in assenza di novità specifiche sui conti pubblici italiani. A determinare l’effetto sullo spread è soprattutto la diversa intensità con cui reagiscono i due rendimenti. Perciò, lo spread cambia soltanto quando le decisioni della BCE producono effetti diversi sui rendimenti di BTP e Bund.

La BCE può incidere sullo spread anche attraverso gli strumenti utilizzati per evitare che delle tensioni eccessive sui singoli mercati ostacolino la trasmissione della politica monetaria. In passato gli acquisti effettuati attraverso APP e PEPP hanno contribuito a ridurre i differenziali tra i rendimenti sovrani.

Con lo stesso obiettivo è stato creato il Transmission Protection Instrument (TPI), pensato per contrastare movimenti di mercato disordinati e ingiustificati che rischiano di rendere meno uniforme la trasmissione della politica monetaria tra i Paesi dell’area euro.

Di conseguenza, anche le aspettative su un possibile intervento della BCE possono modificare il comportamento degli investitori e influenzare lo spread prima ancora che venga adottata una misura concreta.

Domanda, offerta e composizione degli investitori

Il Tesoro emette regolarmente nuovi BTP per finanziare le esigenze dello Stato e rimborsare i titoli che arrivano a scadenza. Queste emissioni devono trovare investitori disposti ad acquistarle.

Quando la richiesta di BTP è elevata, il Tesoro riesce a collocare i titoli a rendimenti relativamente più bassi. Se invece gli investitori chiedono meno titoli o diventano più prudenti verso il debito italiano, per attirare nuovi acquisti il mercato tende a richiedere rendimenti più elevati.

Anche il tipo di investitore presente sul mercato può modificare questa dinamica: infatti, le banche, i fondi, le assicurazioni, gli investitori esteri e le famiglie hanno esigenze differenti e possono reagire in modo diverso a un aumento dei tassi, a una fase di incertezza o a un peggioramento delle prospettive economiche.

La BCE ha osservato, per esempio, che negli ultimi anni è diminuita la domanda proveniente dalle banche centrali, mentre è aumentato il peso di investitori maggiormente sensibili alle variazioni dei prezzi e dei rendimenti. In una fase di tensione questi operatori possono ridurre più rapidamente gli acquisti oppure chiedere una remunerazione maggiore per continuare a detenere i titoli di Stato.

Se questo comportamento interessa i BTP più del Bund, il rendimento italiano può salire più di quello tedesco e lo spread allargarsi.

Perché lo spread può muoversi durante una crisi

Nelle fasi di forte incertezza può aumentare la domanda di Bund e diminuire quella di BTP. In questo caso i due movimenti si sommano: le vendite di BTP ne fanno scendere il prezzo e salire il rendimento, mentre gli acquisti di Bund ne spingono il prezzo verso l’alto e il rendimento verso il basso.

La distanza tra i due rendimenti può quindi aumentare rapidamente, facendo allargare lo spread anche in presenza di uno shock che interessa l’intera area euro.

Un esempio è arrivato proprio quest’anno, nel 2026: il conflitto in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno fatto aumentare i prezzi dell’energia e l’incertezza sui mercati. In quella fase sono saliti i rendimenti dei titoli di Stato italiani e, in misura più contenuta, anche lo spread rispetto al Bund. Con l’annuncio della tregua temporanea dell’8 aprile, una parte delle tensioni sui mercati obbligazionari si è successivamente riassorbita, prima che il conflitto tornasse a intensificarsi.

Una crisi internazionale può quindi incidere sullo spread anche senza partire dall’Italia, perché gli investitori possono reagire in modo diverso ai titoli italiani e tedeschi.

Spread più alto significa subito maggiori interessi sul debito?

L’aumento dello spread sul mercato secondario non modifica le cedole dei BTP già emessi. Lo Stato continua a pagare gli interessi stabiliti al momento dell’emissione.

L’effetto sui conti pubblici emerge gradualmente se i rendimenti rimangono elevati quando il Tesoro deve emettere nuovi titoli oppure rifinanziare quelli in scadenza. In quel momento il mercato può richiedere condizioni più onerose e il costo medio del debito può aumentare nel tempo.

Ecco perché, pur essendo grandezze collegate, lo spread, il rendimento del BTP e il costo effettivo sostenuto dallo Stato non coincidono.

Il conto per lo Stato arriva nel tempo Uno spread più alto non cambia le cedole dei BTP già emessi, ma può pesare sulle nuove emissioni e sui titoli da rifinanziare. Per questo l’effetto sui conti pubblici non è immediato: diventa più rilevante se i rendimenti restano elevati per un periodo prolungato.

FATTORE COME PUÒ AGIRE SULLO SPREAD Conti pubblici italiani Un peggioramento delle prospettive può aumentare il rendimento richiesto sui BTP Rating sovrano Può modificare la percezione del rischio e la domanda di titoli italiani Rendimento del Bund Può allargare o restringere lo spread anche con BTP invariato Politica della BCE Influenza i tassi dell’area euro e il rischio di frammentazione Domanda di BTP Una domanda più debole può richiedere rendimenti maggiori Shock economici e geopolitici Possono spostare i capitali tra i titoli considerati più o meno rischiosi

Riepilogando, lo spread è soprattutto un indicatore relativo, ma mostra quanto rendimento in più il mercato richiede sui BTP rispetto ai Bund in un determinato momento. Il suo valore, quindi, diventa rilevante solo osservando anche i rendimenti dei due titoli da cui deriva.

Un aumento o una diminuzione del differenziale può nascere da cause molto diverse e, da solo, lo spread non descrive l’intera situazione del mercato obbligazionario italiano. La sua utilità sta proprio nel permettere di seguire come cambia nel tempo la valutazione relativa del debito italiano rispetto a quello tedesco.