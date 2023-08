USA, leading indicator in linea con attese conferma ipotesi "soft landing"

(Teleborsa) -relativo alle condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi è attestato a luglio 2023 a quotarispetto al mese precedente (quando il calo era stato dello 0,7%) eddegli analisti.Si tratta dell'ennesimo calo del leading indicator, che nei sei mesi a luglio 2023 ha esteso il ribasso al 4% dal 3,7% dei sei mesi precedenti. La componente che riguarda lainvece è, mentre la componente sulleresta sostanzialmente"Il LEI statunitense, che traccia la direzione dell'economia,, segnalando che le prospettive rimangono molto incerte", ha affermato, Senior Manager del Conference Board, sottolineando che "(CEI), che tiene traccia della situazione attuale dell'attività economica," e "sta segnalando che al momento ci troviamo ancora in un."."L'indice principale continua a suggerire che è probabile chee scenda in unaIl Conference Board ora prevede una recessione breve e non profonda fra il quarto trimestre del 2023 ed il primo trimestre del 2024", concliude l'economista