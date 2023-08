AXA IM taglia posti di lavoro e riorganizza team operativi

AXA

(Teleborsa) -(AXA IM), uno dei principali asset manager in Europa e parte del gruppo francese, ha annunciato ilper "adattarsi alle complessità del mercato e soddisfare le esigenze dei clienti". I licenziamenti avverranno nel Regno Unito, in Francia e in Germania, sono solo una piccola parte dell'intera forza lavoro (oltre 2.600 dipendenti alla fine del 2022), e riguardano AXA IM Core e i team operativi."AXA IM Core ha dimostrato ottime prestazioni e adattabilità, ma i(come l'aumento dei tassi di interesse) hanno comportato une hanno- si legge in uno statement inviato a Teleborsa - Al fine di migliorare l'efficienza e salvaguardare la propria competitività, AXA IM Core prevede di rivalutare la propria organizzazione per semplificarla ulteriormente, migliorare i processi di investimento incorporando ulteriormente dati e tecnologia nella gestione del portafoglio e migliorare l'agilità decisionale".La business unitverrà quindi: Investment, Product and Client Strategy, Core Client Group, e Transversal Services.L'asset manager ha comunque evidenziato che, oltre a mantenere gli investimenti strategici portando crescita e opportunità a lungo termine dove le competenze critiche sono maggiormente richieste. Inoltre, si è impegnato a garantire che questa nuova organizzazione non abbia alcun impatto sui clienti.