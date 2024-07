SolarEdge Technologies taglia 400 posti di lavoro

SolarEdge Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel campo della smart energy technology, ha annunciato che, con l'obiettivo di ripristinare la redditività e garantire la stabilità finanziaria. L'azione viene intrapresa in tutti i dipartimenti e include una riduzione sia dell'organico che delle spese discrezionali."Laaveva portato ad un accumulo di scorte in eccesso nei nostri canali di distribuzione - si legge in una comunicazione ai dipendenti del- Sappiamo che man mano che i canali di inventario si svuotano, i nostri volumi di vendita sono inferiori al tasso di installazioni e che questo processo di compensazione richiederà tempo. Le nostre attività sottostanti risentono inoltre dell'attuale recessione del settore solare, in particolare in Europa dove, come evidente nei rapporti degli analisti di mercato, i tassi di installazione del fotovoltaico stanno aumentando più lentamente del previsto e vi è una notevole incertezza e variabilità tra i diversi paesi europei in termini di livelli aziendali attuali e prospettive".SolarEdge aveva dichiarato che avrebbe licenziato circa il 16% della sua forza lavoro globale, nel tentativo di ridurre i costi operativi.