STM in rally insieme al comparto tech su scia Nvidia

azienda italo-francese di semiconduttori

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,61% confermando la buona impostazione della prima parte della seduta.Il titolo cavalca l'onda rialzista dei titoli relativi ai chip, insieme all'intero comparto tech, spinti dall'ottimismo in attesa dei risultati trimestrali di, il maggiore produttore di semiconduttori a livello globale.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,26%, rispetto a -0,55% del).Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,35 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 42,6.