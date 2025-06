STM in pole nel FTSE MIB, voci su scissione attività industriali e holding

STMicroelectronics

produttore di chip

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche, con un guadagno del 6,71%, si porta in vetta al principale paniere FTSE MIB, grazie a un contesto globale favorevole al settore tech, supportato dai risultati positivi dei mercati americani.A dare linfa alle azioni contribuiscono anche rumor di stampa secondo cui i governi di Italia e Francia stanno valutando l'ipotesi di divisione del gruppo in due parti. Si tratterebbe secondo gli addetti ai lavori, di una operazione complicata, ma fattibile, sebbene con tempi molto lunghi.Oggi ST holding, che esercita il controllo relativo su STM con il 27,5%, è partecipata pariteticamente dal MEF e da BpiFrance (controllata dal governo francese) con una quota del 13,75% a testa.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,31 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,24. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,38.