Mid e small cap, Intermonte: stagione degli utili positiva, ma liquidità resta fragile

Intermonte

(Teleborsa) - Osservando l'andamento degli indici ufficiali italiani, si può notare che che ladelle large cap nell'ultimo mese (misurata moltiplicando i volumi medi per i prezzi medi in un determinato periodo) è superiore del 51,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (anche grazie agli ottimi risultati del 2Q23), ma rimane inferiore dell'1,2% a livello annuale. Il: nello specifico, la liquidità YtD per le mid-cap è scesa del 20,1% YoY, mentre per le small cap è scesa del 28,4% YoY. Lo si legge nel report mensile sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura del team ricerca diGli analisti osservano che ipubblicati finora hanno fornitoe le principali sorprese sono arrivate, per quanto riguarda la copertura di Intermonte sulle mid e small cap, nei settori del cemento e finanziario, più che compensando alcune delusioni sugli utili soprattutto tra le small cap.Tuttavia, "il quadro generale rimane fragile non solo a causa dei timori macroeconomici recentemente innescati dalla crisi immobiliare in Cina, ma anche perché, finora, la- si legge nel rapporto - per quanto ne sappiamo, è più probabile che la prolungata debole performance di alcuni titoli di alta qualità (ad esempio alcune società del settore digital) sia correlata al fatto cheper bilanciare il rischio nei loro portafogli piuttosto che alle preoccupazioni sulle stime sugli utili societari".Sebbene sia difficile prevedere i tempi, Intermonte è(in particolare a quelli del settore digitale) che sono diventate molto attraenti. I deflussi di fondi PIR ordinari sono rimasti significativi nel 2Q23 e un miglioramento di questo trend potrebbe rappresentare un importante segnale di inversione anche per le valutazioni del segmento.