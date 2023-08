Cucinelli, al via oggi programma di acquisto di azioni proprie

Brunello Cucinelli

il re del cachemire

(Teleborsa) -, 30 agosto, ildi, come deliberato dall'assemblea del 27 aprile 2023 e dal Consiglio di Amministrazione di ieri, 29 agosto.Il Programma è volto all’acquisto di azioni ordinarie Brunello Cucinelli da destinare a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024" e durerà fino all’avvenuto acquisto della totalità delle azioni oggetto del Programma ma, in ogni caso, non oltre il termine del 27 ottobre 2024. Sarà coordinato da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Ildiordinarie da acquistare è pari a, senza valore nominale, rappresentative dello 0,13% circa del capitale sociale della Società e il potenzialedi acquisto, tenuto conto del prezzo di chiusura dell’azione Brunello Cucinelli al 28 agosto 2023, pari a 70,50 euro, maggiorato del 10%, sarebbe di complessivicirca.Al 29 agosto 2023, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio e nessuna delle società da quest’ultima controllate detiene azioni Brunello Cucinelli.Nel frattempo, a Piazza Affari,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 76,6 euro.