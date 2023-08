Lavoro, Calderone: domande per nuova piattaforma SIISL da settembre, non sarà un clic day

(Teleborsa) - La ministra del Lavoro,, a margine della presentazione delha assicurato che il governo sta "creando le condizioni per chi vuole lavorare". "Non ho la bacchetta magica", ha però sottolineato la ministra. Dal 1° settembre si potrà presentare, ha spiegato, "ma non sarà un". "Non c'è un problema di esaurimento di risorse", ha aggiunto Calderone.È stata presentata ieri dalla Ministra Calderone la nuova piattaforma dedicata alle misure di sostegno, ai percorsi di formazione e alla ricerca del lavoro chiamata. Il nuovo portale realizzato in collaborazione con l’Inps sarà attivo a partire dal primo settembre 2023.La piattaforma consentiràdi tutte le infrastrutture digitali dei soggetti accreditati ale del, previsti dall’articolo 1 del decreto n.48 del 2023. L’obiettivo del SIISL è dare piena attuazione alla riforma, consentendo l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari del(Sfl) e in futuro dell’(Adi).Il portale punta a coinvolgere e far comunicare i richiedenti, anche tramite, gli Enti formatori e le Agenzie per il lavoro. Oltre ad accedere a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dai percorsi personalizzati per le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, attraverso il SIISL è possibile visionare e manifestare interesse per offerte di lavoro, corsi di formazione e tirocini, progetti utili per la collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro.