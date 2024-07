Vard (Fincantieri), contratto per una nave da lavoro per operazioni offshore

Fincantieri

(Teleborsa) -, controllata norvegese del gruppoe tra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato unper la progettazione e la costruzione di unall'avanguardia per la società norvegese REM. Si tratta della terza unità di questo tipo che VARD realizza per REM, dopo le consegne nel 2023 di REM Power e nel 2024 di REM Wind.La nuova unità, che verrà consegnata alla fine del 2026, sarà progettata per offrire supporto durante le fasi di costruzione, operazione e manutenzione dia livello globale.La nuova nave, che verrà costruita presso il, sarà lunga 85 metri e larga 19,5 metri, e potrà ospitare fino a 120 persone, tra cui 93 tecnici di turbine eoliche e un equipaggio fino a un massimo di 27 persone.