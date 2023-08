Webuild corre dopo revisione contratto Snowy 2.0 in Australia

Webuild

(Teleborsa) -per, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, dopo che Snowy Hydro, committente dell'opera Snowy 2.0 in Australia (il più grande progetto australiano nel settore idroelettrico - 100% di Webuild dopo l'acquisizione di Clough), ha annunciato questa mattina laSecondo gli analisti di, si tratta di una "notizia chiaramente positiva" per Webuild. "Con la revisione del valore di assegnazione dell'opera (il valore definitivo riconosciuto a Webuild deve essere ancora annunciato ma riteniamo essere larga parte dei AUD 12 bn indicati) e soprattutto la revisione del modello di contratto da fixed cost a incentivised target costdi Webuild", si legge in una ricerca.Ottima la performance di, che si attesta a 1,827 Euro, con un, risultando il miglior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,872 e successiva a 1,966. Supporto a 1,778.