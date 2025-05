Acea, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Acea

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+17%) ilsu, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, confermando la" dopo indicazioni positive dalla trimestrale , con numeri in forte crescita anno su anno (sopra le stime) e guidance confermate con buona visibilità.Il broker hadel 5%-7% circa, con un maggior contributo atteso sul business retail e minori oneri finanziari. Inoltre, sottolinea di aver incrementato il TP sia per il miglioramento delle stime, sia per il rolling della valutazione, sia per un approccio meno conservativo sulla valutazione delle provisions che sono attese in discesa (minore perimetro di salvaguardia).