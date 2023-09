Eventi e scadenze del 5 settembre 2023

Mercoledì 30/08/2023

Venerdì 01/09/2023

Domenica 03/09/2023

Lunedì 04/09/2023

Martedì 05/09/2023

Giglio.Com

GVS

Immsi

Sabaf

(Teleborsa) -- Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- Tema trattato dell'evento sarà "Un clima nuovo: verso un'economia e una finanza sostenibile". Tra gli interventi, Ignazio Visco (Governatore della Banca d'Italia), Andrea Illy (Presidente di illycaffé), Zeno D'Agostino (Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri) e Andrea Sironi (Presidente Assicurazioni Generali)- Riunione informale dei ministri dello Sviluppo- Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, con dibattiti tra Società e Investitori, dove esperti ESG condivideranno piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibili. Le Società avranno l'opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali nazionali e internazionali circa le loro strategie di sostenibilità- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa a Nairobi, in Kenya, all'Africa Climate Summit- Importante evento annuale dedicato al gas naturale. Si riuniranno a Singapore EXPO, i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno oltre 4.000 delegati, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo sulla crisi del Gruppo La Perla. All'incontro sono stati invitati rappresentanti dell'azienda, parti sociali e sindacati17:00 -- Le Commissioni riunite Trasporti e Lavoro svolgono l'audizione sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al settore del trasporto ferroviario, anche a seguito dell'incidente avvenuto lo scorso 31 agosto presso la stazione di Brandizzo, all'AD di Rete ferroviaria italiana (RFI), Gianpiero Strisciuglio17:45 -- Le Commissioni riunite Trasporti e Lavoro svolgono l'audizione sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al settore del trasporto ferroviario, anche a seguito dell'incidente avvenuto lo scorso 31 agosto presso la stazione di Brandizzo, a rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL18:30 -- Le Commissioni riunite Trasporti e Lavoro svolgono l'audizione sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al settore del trasporto ferroviario, anche a seguito dell'incidente avvenuto lo scorso 31 agosto presso la stazione di Brandizzo, a rappresentanti di USB, ORSA e FAST-Confsal- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale 2023